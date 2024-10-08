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Трое бойцов покинули состав UFC

Трое бойцов покинули состав UFC
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34-летний представитель Виргинских островов, тяжеловес Карл Уильямс, 41-летний американец с французскими корнями Овинс Сен-Прё, а также 28-летний бразилец Клейдсон Родригес покинули состав самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC).

Сен-Прё свой последний бой проводил в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307, где потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от Райана Спэнна.

Уильямс предыдущий раз выступал в августе 2024 года и проиграл там единогласным решением судей Джоната Динизу.

А Родригес последнее выступление провёл в мае 2024 года, потерпев там поражение единогласным решением судей от китайца Хейли Алатенга.

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