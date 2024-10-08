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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели фотосессию с поясами перед боем

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели фотосессию с поясами перед боем
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев и обладатель титула WBA Super Дмитрий Бивол провели фотосессию со своими поясами перед поединком, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол с титулами WBA Super и IBO

Дмитрий Бивол с титулами WBA Super и IBO

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Артур Бетербиев с титулами WBC, IBF и WBO

Артур Бетербиев с титулами WBC, IBF и WBO

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дмитрий Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где победил техническим нокаутом в шестом раунде ливийца Малика Зинада. На данный момент рекорд Бивола состоит из 23 побед в 23 поединках (12 досрочно).

Артур Бетербиев предыдущий раз выступал в январе 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в седьмом раунде над британцем Каллумом Смитом. На бой с Биволом Артур выйдет с послужным списком в 20 побед (20 нокаутом) в 20 поединках.

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