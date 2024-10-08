Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели фотосессию с поясами перед боем

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев и обладатель титула WBA Super Дмитрий Бивол провели фотосессию со своими поясами перед поединком, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Дмитрий Бивол с титулами WBA Super и IBO Фото: Richard Pelham/Getty Images

Артур Бетербиев с титулами WBC, IBF и WBO Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дмитрий Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где победил техническим нокаутом в шестом раунде ливийца Малика Зинада. На данный момент рекорд Бивола состоит из 23 побед в 23 поединках (12 досрочно).

Артур Бетербиев предыдущий раз выступал в январе 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в седьмом раунде над британцем Каллумом Смитом. На бой с Биволом Артур выйдет с послужным списком в 20 побед (20 нокаутом) в 20 поединках.