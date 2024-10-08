Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев обменялись комментариями в неделю боя

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев обменялись комментариями в неделю боя
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и обладатель титула WBA Super в этом дивизионе Дмитрий Бивол дали совместное интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing, побеседовав там с глазу на глаз.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол: «Мы были в одной национальной команде, но никогда не были друзьями. Тут нет ничего личного, но, как я уже говорил, я хочу стать неоспоримым чемпионом. И это мой шанс осуществить свою мечту».

Артур Бетербиев: «Не хочу драться с ним, мне просто нужен ещё один пояс. Я не сфокусирован на нём, думая, что между нами что-то личное, нет, это просто бизнес. Но до боя мне не нравится никто из моих соперников, и сейчас мне также не нравится Дмитрий».

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: величайший бой в истории российского бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: величайший бой в истории российского бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android