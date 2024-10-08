Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев обменялись комментариями в неделю боя

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и обладатель титула WBA Super в этом дивизионе Дмитрий Бивол дали совместное интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing, побеседовав там с глазу на глаз.

Дмитрий Бивол: «Мы были в одной национальной команде, но никогда не были друзьями. Тут нет ничего личного, но, как я уже говорил, я хочу стать неоспоримым чемпионом. И это мой шанс осуществить свою мечту».

Артур Бетербиев: «Не хочу драться с ним, мне просто нужен ещё один пояс. Я не сфокусирован на нём, думая, что между нами что-то личное, нет, это просто бизнес. Но до боя мне не нравится никто из моих соперников, и сейчас мне также не нравится Дмитрий».