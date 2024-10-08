Теренс Кроуфорд прокомментировал возможные поединки с Макгрегором и Альваресом

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд прокомментировал возможные поединки с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Если бы мне хотелось просто заработать как можно больше денег за бои, то я бы согласился провести два поединка с Конором Макгрегором. Верно? И все вокруг продолжают нести какую-то безумную чушь вокруг такого боя.

А Сауль Альварес может драться с кем угодно. Но если нашему бою вдруг будет суждено случиться, то так тому и быть», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).