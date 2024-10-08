Чжан Чжилэй посоветовал Энтони Джошуа избегать реванша с Даниэлем Дюбуа

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе китаец Чжан Чжилэй дал совет экс-чемпиону мира в супертяжёлом дивизионе британцу Энтони Джошуа избегать реванша с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Если команда Джошуа настроена на реванш с Дюбуа, то не думаю, что это хорошая идея. Это реванш, который положит конец карьере Джошуа, если он всё же пойдёт по этому пути.

Я слышал много разговоров о возможном поединке Джошуа против Деонтея Уайлдера, который также проиграл свой последний бой нокаутом. Вот этот поединок — то, о чём им стоит задуматься. Но здесь всё будет зависеть исключительно от самого Джошуа, какой вариант его привлекает больше», — приводит слова Чжилэя Boxingnews24.