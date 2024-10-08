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Тайрон Вудли планирует возобновить карьеру в ближайшее время

Тайрон Вудли планирует возобновить карьеру в ближайшее время
Тайрон Вудли
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли заявил, что планирует возобновить карьеру и в скором времени объявит дату и место проведения боя по правилам ММА.

«Планирую своё возвращение в ММА уже в ближайшее время и уже готовлюсь. Многие думали, что я завязал с боями, но это не так.

Скоро объявлю о громком поединке по правилам ММА. В настоящий момент мы активно ведём о нём переговоры, и я не могу разглашать никаких деталей», — приводит слова Вудли BJPenn.

Напомним, последний официальный бой Вудли в ММА состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 260, где Тайрон потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от Висенте Луке.

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