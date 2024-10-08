WBO назначила бой Жанибека Алимханулы с Хамзой Ширазом

Всемирная боксёрская Организация (WBO) объявила чемпиону мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы и одному из ведущих средневесов, британцу Хамзе Ширазу, что у них есть 15 суток (до 23 октября), чтобы определить, где и когда состоится их поединок. В противном случае, если сторонам не удастся договориться о бое, будут назначены промоутерские торги.

Напомним, Алимханулы свой последний бой проводил 4 октября в Австралии, где он победил техническим нокаутом в девятом раунде новозеландца с российскими корнями Андрея Михайловича.

Что касается Шираза, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом во втором раунде над Тайлером Денни.