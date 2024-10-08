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Состоялось торжественное прибытие Бивола и Бетербиева в Саудовскую Аравию

Состоялось торжественное прибытие Бивола и Бетербиева в Саудовскую Аравию
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Состоялось торжественное прибытие чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA Super и IBO в этом дивизионе Дмитрия Бивола накануне их поединка, который станет главным событием боксёрского вечера 12 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, то он предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Впервые в эпоху четырёх поясов в полутяжёлой весовой категории определится абсолютный чемпион мира.

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