Состоялось торжественное прибытие Бивола и Бетербиева в Саудовскую Аравию

Состоялось торжественное прибытие чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA Super и IBO в этом дивизионе Дмитрия Бивола накануне их поединка, который станет главным событием боксёрского вечера 12 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Бивол свой последний бой проводил в июне 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде над ливийцем Маликом Зинадом. Что касается Бетербиева, то он предыдущий раз выступал в январе 2024 года, одержав там победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Впервые в эпоху четырёх поясов в полутяжёлой весовой категории определится абсолютный чемпион мира.