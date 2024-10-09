Слова Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева во время торжественного прибытия

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и обладатель титулов WBA Super и IBO в этом дивизионе Дмитрий Бивол дали комментарии по поводу предстоящего поединка во время торжественного прибытия в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Дмитрий Бивол: «Весь мой путь был ради этого боя. Я стараюсь не думать о чём-то, кроме поединка. Первый бой за абсолютное чемпионство со времён Роя Джонса — исторический бой, потрясающий бой.

Это самая трудная часть — когда ты должен забыть обо всём; обо всех, кто тебя беспокоит; обо всех мнениях в мире, и ты должен быть только с собой, со своей положительной стороной, но не с отрицательной. Ты должен найти какие-то аргументы, что ты лучше.

Это бой мечты для всех бойцов, и я очень рад, что у меня появился этот шанс. Многие великие бойцы не смогли получить этот шанс, а я получил его. Я много работал, чтобы дойти до этого боя, и теперь мне нужно работать на ринге.

Мне плевать на мнения, что наш бой расценивают как 50 на 50 или 60 на 40. Это просто какие-то цифры. Я просто сосредоточен только на своей задаче в ринге.

Люди ждали этого боя много лет. Два разных стиля; два разных боксёра. Я жду с нетерпением этого отличного боя».

Артур Бетербиев: «Каждый хороший боксёр хочет провести такой бой, получить такую ​​возможность, и я действительно счастлив, что она у меня теперь есть.

У меня всё хорошо. Моё колено тоже в порядке. Я сейчас не думаю о перспективе победы, но я надеюсь, что это произойдёт».