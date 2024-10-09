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Артём Вахитов выиграл бой у Ислема Масрафа в 1-м раунде, 9 октября 2024

Артём Вахитов нокаутировал Ислема Масрафа в первом раунде на DWCS 2024
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В ночь с 8 на 9 октября мск в смешанных единобортсвах состоялся очередной этап турнира претендентов UFC DWCS 2024. В одном из поединков в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) встретились российский боец Артём Вахитов и Ислем Масраф, представляющий Францию.

Победу в этом бою одержал Вахитов, который нокаутировал соперника в первом раунде. Рефери зафиксировал победу российского спортсмена за 37 секунд до гонга.

Эта победа стала для 33-летнего Артёма Вахитова третьей в MMA, также в истории его боёв зафиксировано одно поражение. Ислем Масраф проиграл впервые в карьере, ранее в трёх своих поединках боец одержал три победы.

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