Артём Вахитов получил контракт с UFC

33-летний российский боец в смешанных единоборствах Артём Вахитов подпишет контракт с UFC. Об этом объявил президент организации Дана Уайт, который после завершения очередного этапа турнира претендентов UFC DWCS 2024 сообщил, что контракты с промоушеном получат все участники, одержавшие досрочные победы.

В своём поединке на турнире претендентов выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг) Артём Вахитов в первом раунде нокаутировал Ислема Масрафа, представляющего Францию. Победа российского спортсмена была зафиксирована рефери за 37 секунд до гонга.

Эта победа стала для Вахитова третьей в профессиональных боях при одном поражении.