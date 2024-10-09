Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Вахитов получил контракт с UFC

Артём Вахитов получил контракт с UFC
Комментарии

33-летний российский боец в смешанных единоборствах Артём Вахитов подпишет контракт с UFC. Об этом объявил президент организации Дана Уайт, который после завершения очередного этапа турнира претендентов UFC DWCS 2024 сообщил, что контракты с промоушеном получат все участники, одержавшие досрочные победы.

В своём поединке на турнире претендентов выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг) Артём Вахитов в первом раунде нокаутировал Ислема Масрафа, представляющего Францию. Победа российского спортсмена была зафиксирована рефери за 37 секунд до гонга.

Эта победа стала для Вахитова третьей в профессиональных боях при одном поражении.

Материалы по теме
Артём Вахитов нокаутировал Ислема Масрафа в первом раунде на DWCS 2024
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android