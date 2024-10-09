Виталий Сланов: Бивол — классный боксёр. Единственный минус — он «не бьёт»

Российский тренер Виталий Славнов рассказал о сильных и слабых сторонах чемпиона мира по версиям WBA и IBO Дмитрия Бивола.

«Он – очень классный боксёр. Хорошо двигается и просто великолепно чувствует дистанцию. А главное, насыпает большое количество ударов. Высококлассный боксёр, чемпион мира. Плюсы – чувство дистанции и огромные объёмы передвижений.

Единственный минус – он «не бьёт». Сильного удара нет. Он когда стал профессионалом, перенёс всё из любительского бокса. Но совершенствовал это и растянул на 12 раундов. И выдерживает этот темп – это плюс. Бить он так и не стал. Из последних поединков у него всего лишь один нокаут. Да и то соперник был непонятный.

Но Бивол – боксёр хороший, классный. Явных слабостей у него нет. Если был бы ещё удар – был бы великим боксёром. И плохо то, что за всю карьеру у него не было серьёзных соперников. Чтобы стать великим, у тебя и соперники должны быть великими», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между двумя российскими чемпионами по разным версиям — 33-летним Дмитрием Биволом (WBA, IBO) и 39-летним Артуром Бетербиевым (IBF, WBC, WBO).