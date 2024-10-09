Стал известен полный кард боксёрского вечера Усик — Фьюри 2

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Промоутерская компания Riyadh Season анонсировала полный кард боксёрского вечера, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, в главном бою чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

В соглавном событии экс-чемпион в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбекистанец Исраил Мадримов встретится с украинцем Сергеем Богачуком.

Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания

Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO), Узбекистан

Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия

Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания

Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания

Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания