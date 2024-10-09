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Сланов высказался о том, что за звание абсолютного чемпиона мира будут биться россияне

Сланов высказался о том, что за звание абсолютного чемпиона мира будут биться россияне
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Российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

В частности, Сланов ответил, как относится к тому, что в ринге сойдутся два боксёра из России.
«Это великолепно. Почему нет? Ребята из России боксируют же, соотечественники. На чемпионате России, например. А тем более – за такой титул. Это великолепно, что состоится такой поединок», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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