Российский тренер разобрал плюсы и минусы Артура Бетербиева

Российский тренер Виталий Сланов разобрал плюсы и минусы чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева перед его боем с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Он очень волевой парень. С мощным ударом. Наверное, со стороны не видно, как именно он бьёт. Они же не падают сразу. А все эти удары наслаиваются. И к середине боя соперники «ломаются».

Тяжёлые удары сказываются. Если он будет придерживаться этой тактики, то варианты могут возникнуть. Лет пять назад я бы поставил на Бетербиева. Но с возрастом уходит скорость. Это может сказаться. И всё равно бой будет очень конкурентным. Если дойдёт до решения по очкам – выиграет Бивол», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.