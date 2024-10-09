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Российский тренер: Бивол — особенный боксёр. С ним не получится, как с другими соперниками

Российский тренер: Бивол — особенный боксёр. С ним не получится, как с другими соперниками
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Российский тренер Виталий Сланов считает, что чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев не сможет победить обладателя титула WBA Дмитрия Бивола судейским решением.

«Конечно, в боксе бывает всякое. Но если будет все 12 раундов, Бивол выиграет. Он уверенно набирает очки. Артур не бьёт один сильный удар. Он бьёт много и мощно. Если даже разово не попадает очень сильно, это всё равно наносит урон. Обычно соперники сдаются или падают. Много было случаев, когда до экватора бой идёт, Артур смотрится равно или проигрывает. Но потом переламывает. А Дима – особенный боксёр. И сыграет по-другому. С ним так не получится», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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