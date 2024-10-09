Виталий Сланов: Бивол повыше Бетербиева по тактике и технике

Российский тренер Виталий Сланов сравнил лидеров полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перед их боем.

«Да, это будет плюсом для Димы. Ну и, как боксёр по тактике и технике Бивол сейчас повыше. Бетербиев разбивает в последних раундах, наслаивает удары. Но Дима продемонстрировал, что он не очень «держит» удары. Он просто очень мало их пропускает», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.