Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой Бетербиева и Бивола

Известный российский тренер Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Моё мнение, 50 на 50. Может ли быть нокаут? В боксе может быть всякое. У Артура никуда не пропадает удар. Может уйти скорость, но удар остаётся. И Бетербиев уже это демонстрировал. В ничью не верю. Либо Бетербиев устанет от скорости Бивола, либо Дмитрий пропустит. А если пропустить один раз от Артура, он уже не отпустит. У него есть этот инстинкт», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.