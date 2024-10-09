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Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой Бетербиева и Бивола

Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой Бетербиева и Бивола
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Известный российский тренер Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Моё мнение, 50 на 50. Может ли быть нокаут? В боксе может быть всякое. У Артура никуда не пропадает удар. Может уйти скорость, но удар остаётся. И Бетербиев уже это демонстрировал. В ничью не верю. Либо Бетербиев устанет от скорости Бивола, либо Дмитрий пропустит. А если пропустить один раз от Артура, он уже не отпустит. У него есть этот инстинкт», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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