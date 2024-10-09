Финальная пресс-конференция Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 10 октября

10 октября в 21:00 мск состоится финальная пресс-конференция, посвящённая боксёрскому вечеру в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт в ночь с 12 на 13 октября.

В главном событии россиянин Артур Бетербиев сразится за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) с соотечественником Дмитрием Биволом.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 – нокаутом) и ни одного поражения.