О’Мэлли заявил, что может стать следующим соперником Двалишвили

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что станет следующим соперником действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили в том случае, если последний не проведёт защиту против россиянина Умара Нурмагомедова до конца года.

«Если монобровь и Мераб не подерутся до конца года, я встречусь с Мерабом в марте», — написал О’Мэлли в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили состоялся на турнире UFC 306 в сентябре и завершился победой грузинского бойца единогласным решением. О’Мэлли лишился чемпионского титула и потерпел второе поражение в карьере.