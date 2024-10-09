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О’Мэлли заявил, что может стать следующим соперником Двалишвили

О’Мэлли заявил, что может стать следующим соперником Двалишвили
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что станет следующим соперником действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили в том случае, если последний не проведёт защиту против россиянина Умара Нурмагомедова до конца года.

«Если монобровь и Мераб не подерутся до конца года, я встречусь с Мерабом в марте», — написал О’Мэлли в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили состоялся на турнире UFC 306 в сентябре и завершился победой грузинского бойца единогласным решением. О’Мэлли лишился чемпионского титула и потерпел второе поражение в карьере.

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