«Нокаут-машина есть нокаут-машина». Малыхин назвал Бетербиева фаворитом боя с Биволом

Чемпион ONE в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин объяснил, почему отдаёт предпочтение россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Нас ждёт уникальное событие в мире бокса. На стороне Бивола советская школа бокса против просто нокаут-машины Бетербиева. Его рекорд говорит сам за себя. Я люблю нокауты, поэтому отдам своё предпочтение Бетербиеву. В процентном соотношении — 60 на 40. Бивол очень силён и мастеровит, но всё-таки нокаут-машина есть нокаут-машина», — сказал боец команды «Рать» Анатолий Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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