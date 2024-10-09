Тедди Атлас назвал явного фаворита в поединке Бетербиева и Бивола

Известный американский тренер Тедди Атлас дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бетербиев замедляется. Ему уже 38 лет. За его спиной около 300 поединков в любителях и немало тяжёлых боёв в профессионалах. Никто не может победить время.

Я не смогу окончательно списать его со счетов. Ведь у него есть мощь, есть характер и есть гордость. Но, по правде говоря, я считаю Бивола явным фаворитом в этом бою», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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