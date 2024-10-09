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Алекс Перейра убедил Дану Уайта взять Вахитова в UFC

Алекс Перейра убедил Дану Уайта взять Вахитова в UFC
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Чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра, присутствовавший на поединке бывшего соперника по кикбоксингу Артёма Вахитова, убедил генерального директора организации Дану Уайта подписать россиянина, сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября в Лас-Вегасе (США) Вахитов принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта и одержал досрочную победу в первом раунде.

Уайт не был до конца удовлетворён выступлением россиянина, однако, по его словам, на его решение повлиял Перейра.

Отметим, что Вахитов является последним бойцом, побеждавшим Перейру по правилам кикбоксинга.

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