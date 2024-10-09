Дрозд положительно оценил бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о своём отношении к предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я рассматриваю со всех позиций, что это хорошо. Два наших соотечественника. Морально это не самая лучшая история. Но каждый из них провёл очень много поединков против соотечественников. И эта история – субъективная. Очень хорошо, что абсолютным чемпионом мира будет россиянин.

Это исторический бой, где будут присутствовать два бойца с российским гражданством. Такого не было никогда. Очень важно, что ребята идут к своей мечте. Для каждого это главный бой в карьере, венец, пик. Очень важно, что они дотерпели и смогли подойти к этому поединку. Очень важно, что мир увидит этот бой. Это всегда классно. Два бойца с «0» в графе поражений. Это огромная интрига, всегда экшен», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные титульные победы Бивола и Бетербиева