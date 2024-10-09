Анкалаев заявил о готовности стать запасным в бою Джонса и Миочича

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил о готовности стать запасным для титульного поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Чейл Соннен, ты прав, я – лучший ударник в полутяжёлом дивизионе. Если соперник Джона Джонса травмируется, я подерусь с ним и побью его», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Джона Джонса и Стипе Миочича состоится в ноябре в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 309. Анкалаев на UFC 308 сразится с австрийцем Александаром Ракичем.

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