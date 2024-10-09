Григорий Дрозд дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. И тот, кто сможет первый справиться с нервами, навязать манеру, сможет лучше выступить в этом поединке. Получится у Артура запирать Дмитрия, он начнёт катать свою историю. Получится у Димы правильно контролировать дистанцию, двигаться, маневрировать, он будет выглядеть лучше и интереснее. И тут невозможно предугадать, какой стиль окажется лучше.

Как по мне, я сам боксировал по философии бокса, которой придерживаются Машьянов и Бивол. Мне кажется, что Дима имеет больше шансов. Думаю, что он подойдёт к поединку в лучшей форме и покажет лучшие качества. И этот стиль приведёт к победе в этом поединке. 52 на 48%. Ну или 55 на 45% в сторону Димы. Нет большого перевеса и быть не может. Если Артур запрёт Диму у канатов, Биволу будет очень сложно. Если бой будет долгим, Дмитрий будет более предпочтительным», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Бетербиева и Бивола — на века