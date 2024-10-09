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«Хочу сделать заявление ради себя». Тим Цзю высказался о бое с Муртазалиевым

«Хочу сделать заявление ради себя». Тим Цзю высказался о бое с Муртазалиевым
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) высказался о предстоящем бое с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO). Поединок состоится 19 октября в Орландо (США).

«Нужно быть способным проходить раунд за раундом, вместо того чтобы зацикливаться на прошедших и предстоящих раундах. Каждая подготовка — это улучшение, это новые вещи, которые ты добавляешь в свою игру. Не могу дождаться возможности протестировать их.

Должен ли я делать заявление или оставаться собой? Для меня это то же самое. Ничего сверхъестественного. Хочу доказать себе, хочу сделать заявление не ради кого-то, а ради себя», — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

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