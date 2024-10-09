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Дрозд: поединок Бетербиева и Бивола будет длительным, я уверен

Дрозд: поединок Бетербиева и Бивола будет длительным, я уверен
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает, что предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не закончился быстро.

«У такого поединка больше шансов пройти все 12 раундов. Каждый из боксёров готовится к изнурительному противостоянию. Он может закончиться в последних раундах. Но бой будет длительным, я уверен в этом», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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