Дрозд: поединок Бетербиева и Бивола будет длительным, я уверен

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает, что предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не закончился быстро.

«У такого поединка больше шансов пройти все 12 раундов. Каждый из боксёров готовится к изнурительному противостоянию. Он может закончиться в последних раундах. Но бой будет длительным, я уверен в этом», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Бой Бетербиева и Бивола — на века: