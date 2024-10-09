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Григорий Дрозд оценил проблемы Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Григорий Дрозд оценил проблемы Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о возможных проблемах Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перед боем.

«Думаю, ребята находятся в лучшей форме, на своём пике. Говоря про возраст Артура… Я бы сказал, что он очень дисциплинирован. Не видно, в чём он стал хуже. И в своём возрасте он находится в лучшей форме. Он крутой чемпион, который держит высокую планку. И сегодня он максимально опасен.

У Димы истории личного характера. Очень надеюсь, что он смог взять себя в руки, эта история его не отвлекает. Очень надеюсь, что он не потратит на бытовую историю всю энергию. Надеюсь, Бивол сконцентрирован, не тратит все силы и внимание на это безумие. Уверен, он держит себя под контролем. Это не должно сказаться негативно», — поделился Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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