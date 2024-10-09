Конор Макгрегор назвал четырёх величайших бойцов MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал, по его мнению, четырёх величайших бойцов MMA.

«Ройс Грейси, Чак Лидделл, я и Ронда Роузи», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC.

В декабре 2015 года Макгрегор сразился за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и нокаутировал в первом раунде тогдашнего лидера рейтинга pound-for-pound бразильца Жозе Альдо.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал чемпионом в двух дивизионах, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса.

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