Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор назвал четырёх величайших бойцов MMA

Конор Макгрегор назвал четырёх величайших бойцов MMA
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал, по его мнению, четырёх величайших бойцов MMA.

«Ройс Грейси, Чак Лидделл, я и Ронда Роузи», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC.

В декабре 2015 года Макгрегор сразился за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и нокаутировал в первом раунде тогдашнего лидера рейтинга pound-for-pound бразильца Жозе Альдо.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал чемпионом в двух дивизионах, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса.

Материалы по теме
Конор Макгрегор поддержал Петра Яна перед боем с Фигейреду

5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android