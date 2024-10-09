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Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на $ 5 млн

Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на $ 5 млн
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27-летний популярный спортивный блогер и боксёр-профессионал Джейк Пол предложил пари легендарному спортсмену Майку Тайсону, пообещав выплатить $ 5 млн.

«Майки, Майки, если ты продержишься со мной более четырёх раундов, я дам тебе дополнительно $ 5 млн! Но если нет, то тебе придётся сделать татуировку с надписью: «Я люблю Джейка Пола». Сделка или нет?» — приводит слова Пола издание USA Today.

Боксёрский поединок между Полом и Тайсоном запланирован на 15 ноября в городе Арлингтон (США). Их бой будет представлять восьмираундовое сражение по две минуты, но будет носить статус официального поединка.

Последний официальный поединок Тайсон провёл в 2005 году.

Джейк Пол 6 августа 2024 года одолел единогласным решением судей бывшего представителя UFC Нейта Диаза.

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