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«Бои Канело — потеря времени». Бывший чемпион мира — о поединке Бивол-Битербиев

«Бои Канело — потеря времени». Бывший чемпион мира — о поединке Бивол-Битербиев
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43-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории и бывший чемпион Поли Малиньяджи рассказал об ожидании поединка двух российских боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Их поединок — это мечта каждого фаната бокса. Есть сражения, которые не притягивают обычных поклонников к боксу, но мы, как настоящие фанаты знаем, что такие поединки даже лучше, чем обычные бои того же Канело, многие из которых для меня — потеря времени.

Когда ты фананат бокса и понимаешь стили, и действительно понимаешь наш спорт — то битва Бетербиева и Бивола это то, что ты хочешь увидеть. Это такой бой, перед которым ты будешь сидеть в волнении и предвкушении, ожидая начала поединка", — сказал Малиньяджи в эфире TalkSport.

Ранее другой бывший чемпион мира высказался о проблемах Бивола и Бетербиева.

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