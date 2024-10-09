Звезда WWE назвал вероятного последнего противника Джона Сины в промоушене

45-летний американский рестлер, спортивный комментатор, актёр и бывший боец смешанных единоборств Филип Джек Брукс, известный как СМ Панк, рассказал о возможном последнем противнике в прощальном забеге легендарного атлета — Джона Сины.

«О боже. О таком следует спрашивать самого Джона. Но я знаю, что каждый из тех, кто будет связан с его финальным забегом — получит свою минуту славы. Это то, что мне нравится в Сине. Он выходит и говорит: «Эй, вот что мы сделаем! Это будет путешествие, в которое мы все отправимся вместе. И это всё для меня». Мне это очень нравится, потому что я думаю, что, уходя, он сможет написать своё любовное письмо профессиональному рестлингу.

Сина против Панка на ринге WWE Фото: wwe.com

Я всегда говорил это с тех пор, как он объявил, что уходит из реслинга. Если он захочет выйти со мной на ринг, будь то наш сольный поединок или командный — я буду польщён. Но если я не стану частью его последней истории, это тоже здорово. Потому что буду фанатом, как и все остальные, сидящие здесь и наблюдающие за этим. Ведь всем нам не терпится увидеть, что Джон хочет сделать, что он собирается сделать, что произойдёт.

У него была такая замечательная карьера. Легко предположить, что его последним соперником должен стать Рэнди [Ортон, с которым у Сины был прекрасный и насыщенный сюжет в начале века]. Знаю, что некоторые люди сказали бы, что противником Сины должен стать я. Хотя зная Джона, он выберет кого-то нового, кому он сможет передать эстафету своего величия. Так что это может быть Гюнтер [чемпион в тяжёлом весе], может быть, это кто-то, на кого он смотрит, но никто больше не замечает этого спортсмена. Вы не знаете наверняка и это то, что меня в этом действительно волнует», — приводит слова Панка издание Inside the Ropes.

Ранее СМ Панк провёл один из лучших матчей по правилам «Ад в клетке» на шоу Bad Blood.

Ранее был назван один из вероятных соперников Сины в ходе прощального забега.