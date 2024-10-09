«Я менял мнение много раз». Малиньяджи — о фаворите в поединке Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории Поли Малиньяджи назвал своего фаворита в поединке двух россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Я менял своё мнение несколько раз в течение этих месяцев, пытаясь вычислить победителя. Это и есть суть такого непредсказуемого боя. Долгое время считал фаворитом Бетербиева, но начал сомневаться и перешёл на сторону Бивола с приближением этой битвы. Не уверен, что как-то можно недооценивать последние победы Бивола, особенно над [Хильберто] Рамиресом. Хильберто доминировал в нескольких весовых категориях до того момента, как встретил на ринге Дмитрия, который, в свою очередь, доминировал над Рамиресом.

Конечно, Бетербиев может дотянуться своим ударом до Бивола, но Дмитрий обладает другим набором движений, и, скорее всего, Артур не сможет его запугать и заставить отступать. Бивол в вечной динамике с постоянными ударами по сопернику. Он агрессивен со своими передвижениями. Например, Александр Гвоздик принёс Бетербиеву немало проблем и ведь даже выигрывал поединок, но Бетербиев заставляет соперника включить все свои резервы организма, и это большая беда. Сможет ли он сделать это таком возрасте против динамичного Бивола? Лично я не уверен, что он сумеет», — сказал Малиньяджи в эфире TalkSport.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдёт 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса.