Уайт заинтригован в идее Порье устроить турнир из четырёх человек за титул BMF

Президент UFC Дана Уайт заинтригован идеей бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье о проведении в один день турнира между четырьмя бойцами за титул BMF (Самый опасный ублюдок в UFC). Порье предположил, что за этот титул должны сразиться он, Джастин Гэтжи, Дэн Хукер и Макс Холлоуэй.

Титул BMF появился в 2019 году, когда популярный боец Нейт Диаз выразил свою идею о введении такого пояса. Президент промоушена Дана Уайт позитивно отреагировал на это предложение, анонсировав через три недели поединок за пояс BMF между Диазом и Хорхе Масвидалем.

Порье: «Меня волнует титул BMF, потому что такие вещи предназначены для настоящих псов! Если ты можешь сразиться на турнире за одну ночь с несколькими противниками, я имею в виду, чувак, это своего рода и есть «Самый опасный ублюдок».

Позже на это отреагировал Уайт: «Звучит весело. Никогда не думал об этом, но да, мне нравится эта идея!»