«Я готовлюсь дать больше, чем пропустить». Бетербиев после открытой тренировки

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Артур Бетербиев дал краткий комментарий после проведённой открытой тренировки перед боем с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я чувствую себя неплохо и полностью готов к субботнему вечеру. Готовлюсь дать больше, чем пропустить. Для каждого противника мы делаем определённую работу, но для этого боя мы сделали даже больше. Но это была тяжёлая работа», — сказал Бетербиев.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдёт 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса.