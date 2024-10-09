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Бивол прокомментировал свой настрой на Бетербиева после открытой тренировки

Бивол прокомментировал свой настрой на Бетербиева после открытой тренировки
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Российский звёздный боксёр Дмитрий Бивол высказался в преддверии поединка со своим соотечественником Артуром Бетербиевым после проведённой открытой тренировки.

«Очевидно, это бой за звание абсолютного чемпиона, ставки соответствующие. Вы знаете, я всегда очень серьёзно отношусь к своим боям и не могу сказать, что раньше у меня что-то не получалось, потому что всегда стараюсь быть в лучшей форме, каждый раз стараюсь много работать, и в то же время у нас всегда разные противники, разные стили.

Чем ближе бой, тем больше вам хочется есть всё больше и больше, потому что вы держитесь и пытаетесь попасть в свой вес. И, конечно же, морально вы становитесь более готовым и сосредоточенным, чтобы провести идеальный поединок», — сказал Бивол.

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