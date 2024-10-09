Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели открытую тренировку

Сегодня, 9 октября, состоялась открытая тренировка двух боксёров — 39-летнего непобеждённого российского и канадского боксёра-профессионала чеченского происхождения, выступающего в полутяжёлой весовой категории, Артура Бетербиева и его 33-летнего соотечественника и двукратного чемпиона России Дмитрия Бивола.

Права на видео принадлежат TNT SPORTS. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале TNT SPORTS.

Права на видео принадлежат TNT SPORTS. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале TNT SPORTS.

Поединок между двумя россиянами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя непобеждёнными россиянами состоится 12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).