«Артур мог бы остановить Усика». Бей — о поединке Бетербиева и Дмитрия Бивола

41-летний бывший чемпион мира по версии IBF в лёгком весе американец Микки Бей сделал свой прогноз на поединок за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если Бетербиев всё ещё здоров и если он воспринимает этот бой серьёзно, то он мой фаворит. Но я уверен, что это будет бой 50 на 50, потому что Бивол очень хороший боксёр. Если кто и может побить Бетербиева, то это будет Бивол.

Преимущество, но в то же время и проблема Бивола в том, что дерётся он на челноке, и в этом, безусловно, хорош. Дмитрий не панчер-нокаутёр, но он великолепный боксёр в отличной форме. Однако Бивол должен иметь ноги Мохаммеда Али на протяжении всех 12 раундов. Только очень тяжело двигаться 12 раундов против такого парня, как Бетербиев. В итоге ему придётся драться.

Я верю в то, что говорю. И сила, и мощь Бетербиева должны быть реальны. Верю, что Артур является атлетом, который, наверное, может подраться с супертяжеловесом и выиграть титул. Вот почему Усика тяжело побить в супертяжёлом весе. Ведь он дерётся по-другому, он больше двигается, он более резкий боец с шикарной реакцией и уворотами, у него лучше выносливость в супертяжёлом весе.

Много супертяжеловесов устают, так что если Артура Бетербиева поставить с парнем из этой категории — то у него есть вводные, чтобы выйти победителем. Если посмотреть на его путь в боксе, то в любителях он ударом по корпусу отправлял в нокдаун Усика. И это даже не был тяжёлый удар. Представьте, если бы их бой произошёл в профессионалах. Артур мог бы остановить Усика, если бы было больше раундов», — сказал Бей в эфире Pro Boxing Fans.

Поединок между двумя непобеждёнными россиянами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе состоится 12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).