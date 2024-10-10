Артём Вахитов назвал имя вероятного следующего соперника

Бывший чемпион Glory Артём Вахитов, который 8 октября в Лас-Вегасе одержал победу на отборочном турнире Даны Уайта и получил контракт с UFC, назвал бойца, с которым планирует провести свой первый бой.

«Конечно, я бы хотел драться с каким-нибудь ударником, но, если говорить о ком-то конкретном, это мог бы быть Дастин Джейкоби, потому что он тоже пришёл в UFC из Glory. Это возможный вариант. В любом случае при правильной подготовке я могу драться с любым соперником, но, если бы я мог выбирать, то назвал бы Джейкоби», — сказал Вахитов в интервью YouTube-каналу SubmissionRadio.

Вахитов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире Dana White's Contender Series над Ислемом Масрафом, и его рекорд в ММА теперь состоит из трёх побед и одного поражения.