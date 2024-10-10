Инсайдер: Дэвид Бенавидес сразится с непобеждённым чемпионом 26 января

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), непобеждённый американец Дэвид Бенавидес (29-0, 24 KO) сразится с кубинцем Дэвидом Морреллом (11-0, 9 KO), сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

Поединок бойцов запланирован на 26 января в Лас-Вегасе (США).

Дэвиду Морреллу 26 лет. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году и уже в третьем бою завоевал временный титул WBA во втором среднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

После шести защит титула, в августе 2024 года, Моррелл перешёл в полутяжёлый дивизион (до 79,4 кг), где завоевал регулярный титул WBA.