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Фрэнсис Нганну: Ренан Феррейра — ухудшенная версия меня

Фрэнсис Нганну: Ренан Феррейра — ухудшенная версия меня
Фрэнсис Нганну
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка с действующим чемпионом PFL, победителем последнего Гран-при организации в тяжёлом весе бразильцем Ренаном Феррейрой.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Ренан Феррейра

«Феррейра — это очень талантливый и атлетичный боец. У него огромный арсенал ударов, он очень умный боец, но во всём мне немного уступает. Я бы назвал его своей ухудшенной версией», — приводит слова Нганну Sportskeeda.

Напомним, бой Нганну — Феррейра состоится 19 октября в Саудовской Аравии, где возглавит большой турнир PFL Super Fights.

Нганну проводил свой последний официальный бой по ММА в январе 2022 года, и тогда одержал победу единогласным решением судей над Сирилем Ганом.

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