Фрэнсис Нганну: Ренан Феррейра — ухудшенная версия меня

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка с действующим чемпионом PFL, победителем последнего Гран-при организации в тяжёлом весе бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Феррейра — это очень талантливый и атлетичный боец. У него огромный арсенал ударов, он очень умный боец, но во всём мне немного уступает. Я бы назвал его своей ухудшенной версией», — приводит слова Нганну Sportskeeda.

Напомним, бой Нганну — Феррейра состоится 19 октября в Саудовской Аравии, где возглавит большой турнир PFL Super Fights.

Нганну проводил свой последний официальный бой по ММА в январе 2022 года, и тогда одержал победу единогласным решением судей над Сирилем Ганом.