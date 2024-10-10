Тренер Бетербиева назвал причины спортивного долголетия россиянина

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (20-0, 20 KO), высказался о спортивном долголетии подопечного.

«В зале мы не видим признаков того, что Артур идёт на спад. Нужно понимать, он никогда не употреблял алкоголь. Он рано ложится спать и хорошо питается.

Каждое его решение определяло направление его боксёрской карьеры. Вот почему я считаю, что в этом возрасте он по-прежнему хорош», – сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.