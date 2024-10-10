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Фрэнсис Нганну рассказал, когда завершит карьеру

Фрэнсис Нганну рассказал, когда завершит карьеру
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о завершении бойцовской карьеры.

«У меня есть желание вернуться в бокс. Очевидно, у меня осталась пара боёв в MMA и боксе. Мне исполнилось 38 лет, и я скажу, что завершу карьеру, когда мне будет 41 или 42 года. Это может произойти и в 40 лет, но в исключительном случае. Я хочу насладиться временем в клетке и ринге, станцевать последний танец и уйти», — приводит слова Нганну издание MMAJunkie.

Напомним, 19 октября на турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой.

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