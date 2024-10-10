Ярослав Амосов планирует продолжить карьеру в UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов, который недавно стал свободным агентом, заявил, что в его планы входит продолжение карьеры в самой влиятельной организации мира ММА (UFC).

«У нас есть план: мы собираемся подписать с каким-нибудь из промоушенов контракт на один бой, а затем мы хотим попасть в UFC», — приводит слова Амосова MMAJunkie.

Напомним, последний бой Амосова состоялся в ноябре 2023 года, где он потерпел первое в карьере поражение от ямайца Джейсона Джексона. Всего за плечами Амосова 28 проведённых боёв, из которых он одержал победы в 27 поединках (всего при одном поражении).