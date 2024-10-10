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Тим Цзю может провести ещё один бой до конца 2024 года

Тим Цзю может провести ещё один бой до конца 2024 года
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Звёздный австралийский боксёр Тим Цзю (24-1, 17 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), может провести три боя в 2024 году. Об этом сообщил менеджер бойца Глен Дженнингс.

«Если я не дам ему бой, он будет постоянно спрашивать: «Когда я буду драться?» И я делаю абсолютно всё, чтобы он был занят», — сказал Дженнингс на пресс-конференции.

Напомним, в марте Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре.

19 октября в Орландо (Флорида) Цзю сразится с действующим чемпионом IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO).

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