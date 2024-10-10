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Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о возможном поединке с Фёдором Емельяненко

Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о возможном поединке с Фёдором Емельяненко
Фрэнсис Нганну
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе француз Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о возможном поединке с легендарным российским тяжеловесом ММА Фёдором Емельяненко.

«В последнее время очень много кто мне бросает вызовы. Я хочу сказать, что Фёдор Емельяненко — боец, которого я действительно уважаю. Но сейчас я сосредоточен на Ренане Феррейре. И только после этого боя мы сможем поговорить о том, что может произойти, а что нет», — приводит слова Нганну Dailymail.

Напомним, Нганну свой следующий бой проведёт 19 октября в Саудовской Аравии, где возглавит крупный турнир в титульном бою с чемпионом PFL Ренаном Феррейрой.

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