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Эдди Хирн: Бетербиев выглядит истощённым, Биволу комфортнее в полутяжёлом весе

Эдди Хирн: Бетербиев выглядит истощённым, Биволу комфортнее в полутяжёлом весе
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Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев испытывает трудности с весогонкой перед боем с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Бивол говорит, что может уложиться в лимит второго среднего веса. Посмотрел свежие фотографии Бетербиева, он выглядит истощённым. Не хочу наговаривать, он по-прежнему монстр, но Биволу явно комфортнее в этом весе», — сказал Хирн в интервью пресс-службе Queensberry Promotions.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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