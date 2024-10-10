Сидельников дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Экс-боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем титулов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом и чемпионом по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Я даже не знаю, за кого буду болеть. Это серьёзный вопрос. Оба бойца вызывают симпатию, оба высококлассные боксёры. Мне почему-то кажется, что Бетербиев победит. Не знаю почему. Мне кажется, он пожёстче. Такие предчувствия», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.