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Сидельников дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Сидельников дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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Экс-боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем титулов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом и чемпионом по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Я даже не знаю, за кого буду болеть. Это серьёзный вопрос. Оба бойца вызывают симпатию, оба высококлассные боксёры. Мне почему-то кажется, что Бетербиев победит. Не знаю почему. Мне кажется, он пожёстче. Такие предчувствия», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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