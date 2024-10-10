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Сидельников высказался о том, повлияет ли на Бетербиева его недавняя травма

Сидельников высказался о том, повлияет ли на Бетербиева его недавняя травма
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Известный российский экс-боец Bellator Кирилл Сидельников считает, что недавняя травма чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева не помешает ему в бою с обладателем титулов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Если Бетербиев правильно восстановился… На кону стоит многое. Не думаю, что он подойдёт к поединку в плохой форме или с какой-то травмой. Все понимают, что на кону и титулы, и большие финансы, и многое другое. Думаю, оба подойдут в наилучшей форме. Если бы было что-то даже малейшее, оба не стали бы рисковать. Думаю, они на равных в плане травм и чего-то ещё», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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